Koploper FC Twente wint ook van Excelsior en blijft foutloos in Vrouwen Eredivisie

FC Twente Vrouwen heeft zaterdag in de Eredivisie geen fout gemaakt op bezoek bij Excelsior. De ploeg van trainer Joran Pot won het competitieduel in Rotterdam zonder problemen: 0-3.

Vooral in de eerste helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Excelsior. Caitlin Dijkstra opende in de veertiende minuut de score, waarna Wieke Kaptein op slag van rust de voorsprong van de Enschedeërs verdubbelde.