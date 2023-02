De Ligt en Blind winnen met Bayern, twee assists Frimpong bij Leverkusen

Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga in eigen huis simpel met 3-0 gewonnen van laagvlieger VfL Bochum. Matthijs de Ligt startte in de basis en Daley Blind viel na 67 minuten in. Achtervolger Borussia Dortmund had het een stuk moeilijker, maar hield aan de confrontatie met Werder Bremen wel drie punten over: 0-2.

Bayern is weliswaar koploper in de Bundesliga, maar verkeert dit seizoen nog niet in grootse vorm. 'Der Rekordmeister' wist de eerste vier competitiewedstrijden na de winterstop niet te winnen en boekte vorige week tegen Wolfsburg pas de eerste competitiezege van het nieuwe kalenderjaar (2-4).

Tegen Bochum, de nummer vijftien van de ranglijst, kwam Bayern prima voor de dag. Voor rust creëerde het kans na kans; onder meer Serge Gnabry en Leon Goretzka verzuimden de openingstreffer te maken. Pas in de 42e minuut opende Bayern de score. Rechtsback Saidy Janko speelde te kort terug op zijn doelman, waarna Thomas Müller de bal kon onderscheppen. De routinier bleef rustig, speelde zich vrij en scoorde met links: 1-0.

Bochum, onder leiding van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch, concentreerde zich ook na rust vooral op tegenhouden. Desondanks volgde in de 63e minuut de tweede Bayern-treffer. Kingsley Coman kon na een aanval over veel schijven van dichtbij afronden. Met Blind inmiddels in de ploeg volgde even later vanaf de penaltystip de derde treffer van de wedstrijd. Gnabry werd neergehaald binnen het strafschopgebied en benutte het buitenkansje zelf.

Bayern kan zich nu richten op de confrontatie met Paris Saint-Germain van aanstaande dinsdag in de Champions League (21.00 uur). Dat duel komt voor de geblesseerde oud-Ajacieden Noussair Mazraoui (ontstoken hartzakje) en Ryan Gravenberch (knie) nog te vroeg.

Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd tegen Bochum. Foto: Getty Images

Jonge Engelsman bezorgt Dortmund de doorbraak, Frimpong blinkt uit

Dortmund had het een stuk lastiger om drie punten bij te schrijven. Voor rust speelde de formatie van trainer Edin Terzic moeizaam en dwong zij weinig kansen af tegen het stug verdedigende Werder Bremen. Bovendien moest aanvalsleider Sébastien Haller al na 29 minuten het veld verlaten door een blessure.

Na rust speelde Dortmund iets beter, waarna in de 67e minuut eindelijk de doorbraak volgde. De pas achttienjarige Engelse aanvaller Jamie Bynoe-Gittens scoorde een minuut nadat hij was ingevallen hard met zijn linkervoet. In de 85e minuut verdubbelde Julian Brandt de marge voor 'BVB', waar Donyell Malen negentig minuten op de bank bleef. Door de overwinning heeft Dortmund nog steeds drie punten achterstand op koploper Bayern.

Er werden zaterdag nog drie wedstrijden gespeeld in de Bundesliga. Het Nederlands getinte Bayer Leverkusen won met 1-3 op bezoek bij Hoffenheim. Daley Sinkgraven en Jeremie Frimpong startten in de basis. Frimpong verzorgde twee assists voor Leverkusen, waar Mitchel Bakker op de bank bleef. Het SC Freiburg van doelman Mark Flekken won met 2-1 van VfB Stuttgart.

FSV Mainz won met 3-1 van FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw de gehele wedstrijd speelde. Later op de dag staat nog één wedstrijd op het programma: nummer drie Union Berlin, tegenstander van Ajax in de Europa League, gaat op bezoek bij nummer vier RB Leipzig.

