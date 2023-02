PSV start tegen Groningen voor het eerst met Van Aanholt én Hazard, Til op de bank

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zaterdag in zijn basiself tegen FC Groningen (aftrap 20.00 uur) plaats voor zowel Patrick van Aanholt als Thorgan Hazard. Het is voor het eerst dat de twee winterse versterkingen samen in de basis starten.

Door de basisplaats van Hazard verhuist Xavi Simons naar het middenveld. Hij start als de meest aanvallende middenvelder, waardoor Guus Til op de bank zit. Johan Bakayoko is net in het duel met Feyenoord de vervanger van de geblesseerde Anwar El Ghazi.

Voor de van Borussia Dortmund overgekomen Hazard is het zijn eerste basisplaats bij PSV. Hij debuteerde tegen Feyenoord als invaller en luisterde dat optreden direct op met een doelpunt. Midweeks was hij in het bekerduel met FC Emmen (3-1-zege) ook invaller. Van Aanholt stond in dat duel in de basis.

Bij het teleurstellend presterende Groningen is er geen plaats in de basis voor Oliver Antman. De Finse aanvaller maakte vorige week als invaller het enige doelpunt van zijn club tegen FC Twente (1-1), maar moet nu wederom op de bank starten. Oud-Feyenoorder Elvis Manu staat wél aan de aftrap.

PSV-FC Groningen staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler en begint om 20.00 uur in het Philips Stadion. Bij een overwinning kan de 24-voudig landskampioen naar de derde plek stijgen. Concurrenten Ajax en Feyenoord komen zondag pas in actie.