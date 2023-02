Miljoenenaankopen helpen zwalkend Chelsea ook niet langs West Ham United

Chelsea heeft zaterdag in de Premier League ook niet gewonnen van West Ham United. Met de miljoenenaankopen Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk en Noni Madueke in de basis bleef de ploeg van de bekritiseerde manager Graham Potter steken op 1-1 tegen de stadgenoot.

Lang kon Chelsea niet genieten van de voorsprong, want twaalf minuten later was het alweer 1-1. Marc Cucurella verspeelde de bal knullig in de opbouw en linksback Emerson kon van dichtbij de gelijkmaker binnenschieten tegen zijn oude club, waar hij tot afgelopen zomer nog onder contract stond.