Koploper Arsenal wint weer niet in Premier League, Chelsea blijft zwalken

Arsenal is er opnieuw niet in geslaagd te winnen in de Premier League. Na de 1-0-nederlaag van vorige week bij Everton kwamen 'The Gunners' zaterdag thuis tegen Brentford niet verder dan 1-1. Tottenham Hotspur ging hard onderuit bij Leicester City (4-1) en het zwalkende Chelsea bleef op bezoek bij West Ham United steken op 1-1.

Na een matige eerste helft leek Arsenal even op weg naar de overwinning tegen Brentford. Leandro Trossard tikte in de 66e minuut bij de tweede paal een voorzet van Bukayo Saka binnen en dat was de eerste goal voor de Londenaren van de Belg, die deze winter overkwam van Brighton & Hove Albion.

Acht minuten later zorgde Ivan Toney toch voor mineur in het Emirates Stadium. Hij kopte de 1-1 binnen voor Brentford, waardoor Arsenal moet vrezen dat de voorsprong op de achtervolgers slinkt.

Nummer twee Manchester City speelt zondag thuis tegen Aston Villa en nummer drie Manchester United wacht dan een uitwedstrijd tegen Leeds United. Het verschil tussen Arsenal en City is nu zes punten.

Stand boven in de Premier League Arsenal 21-51 (+28) Manchester City 21-45 (+32) Manchester United 22-43 (+8) Newcastle 21-40 (+22) Tottenham 21-39 (+7)

Madueke krijgt basisplaats bij Chelsea

Chelsea leed met miljoenenaankopen Enzo Fernández, Mykhaylo Mudryk en Noni Madueke in de basis puntenverlies tegen West Ham United (1-1). De ploeg van de bekritiseerde manager Graham Potter kwam in het London Stadium in de zestiende minuut nog wel op voorsprong dankzij twee nieuwelingen. De voor 122 miljoen euro aangetrokken Fernández zette huurling João Félix met een spijtende pass alleen voor de keeper en de Portugees ronde met een snelle voetbeweging keurig af.

Lang kon Chelsea niet genieten van de voorsprong, want twaalf minuten later was het alweer 1-1. Marc Cucurella verspeelde de bal knullig in de opbouw en linksback Emerson kon van dichtbij de gelijkmaker binnenschieten tegen zijn oude club, waar hij tot afgelopen zomer nog onder contract stond.

In de slotfase ontsnapte Chelsea met de ingevallen Hakim Ziyech nog aan een nederlaag. Tomás Soucek scoorde uit een indirecte vrije trap voor West Ham United, maar de VAR keurde de treffer af vanwege nipt buitenspel. Zo speelde Chelsea voor de derde keer op rij gelijk in de Premier League, terwijl de club vorige maand 330 miljoen euro uitgaf op de transfermarkt.

Danjuma valt in bij verliezend Tottenham

Tottenham beleefde een nog veel slechtere middag op bezoek bij Leicester City (4-1). Na ongeveer een kwartier zette Rodrigo Bentancur de Spurs nog wel op voorsprong, maar tien minuten later leidde de thuisclub. Nampalys Mendy was met een fraai schot goed voor de gelijkmaker en James Maddison maakte de 2-1.

In de extra tijd van de eerste helft tekende Kelechi Iheanacho voor de 3-1 en die tik kwam Tottenham niet meer te boven.

Harvey Barnes maakte in de 81e minuut de 4-1 voor Leicester, dat richting de middenmoot kruipt. Twee minuten eerder was Arnaut Danjuma ingevallen bij Tottenham.

Veltman maakt negentig minuten vol bij Brighton

Hekkensluiter Southampton leek tegen Wolverhampton Wanderers te gaan winnen, maar in de laatste twintig minuten ging het mis in het St. Mary's Stadium (1-2).

De Argentijn Carlos Alcaráz maakte in de twintigste minuut de 1-0 voor Southampton, waarna het in de 73e minuut 1-1 werd door een eigen goal van de Pool Jan Bednarek. De Braziliaan João Gomes bezorgde Wolverhampton drie minuten voor tijd de winst.

Joel Veltman speelde negentig minuten bij Brighton & Hove Albion, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Crystal Palace. Solly March maakte in de 63e minuut de 0-1 voor Brighton en James Tomkins tekende zes minuten later voor de 1-1. Fulham won thuis met 2-0 van Nottingham Forest door goals van Willian (zeventiende minuut) en Manor Solomon (88e minuut).