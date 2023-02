Argentijnse keeper blikt terug op WK: 'Waarom zou ík Mbappé belachelijk maken?'

Doelman Emiliano Martínez maakte tijdens het WK indruk met zijn reddingen, maar baarde vooral ook opzien met zijn gedrag rondom de gewonnen finale. Voornamelijk Kylian Mbappé moest het ontgelden, al zegt de Argentijn nu dat het geen moment persoonlijk was bedoeld.

"In 2018 verloren wij van Frankrijk en toen hoorden we in de kleedkamer allemaal liedjes over Messi. En als een team Brazilië verslaat, zullen ze over Neymar zingen. Het was niks persoonlijks, maar gewoon omdat hij de ster van het team is. Ik heb juist heel veel respect voor hem."