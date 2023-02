Spelers PEC Zwolle dreigden van veld te stappen na racistische uitlatingen fans

De spelers van PEC Zwolle hebben vrijdag gedreigd van het veld te stappen vanwege racistische uitlatingen van enkele eigen fans in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ. Uiteindelijk besloot scheidsrechter Laurens Gerrets na overleg met de spelers door te spelen.

Na 35 minuten riep de speaker in het MAC3PARK stadion om te stoppen met racistische spreekkoren. Voor een groot deel van de 13.000 fans kwam dat als een verrassing, omdat het niet in het stadion te horen was. Ook scheidsrechter Gerrets en de spelers hadden op het veld niets vernomen.

"Davy van den Berg en ik hoorden die oproep en toen zeiden we dat we gelijk van het veld zouden gaan als we de racistische uitingen zouden horen", zei PEC-speler Dean Huiberts na afloop tegen RTV Oost. "Want dit kan niet, dat moeten we niet goedkeuren."