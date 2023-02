Canadese voetbalsters staken half jaar voor WK vanwege geldconflict met bond

De voetbalsters van olympisch kampioen Canada weigeren vijf maanden voor de start van het WK vrouwenvoetbal uit te komen voor hun land. De aanleiding is een conflict met de Canadese voetbalbond over aangekondigde bezuinigingen en ongelijke lonen in vergelijking met de mannen.

Het conflict tussen de Canadese bond en het vrouwenteam speelt al een jaar. De voetbalsters eisen dat ze in de voorbereiding op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland net zoveel geld mogen besteden als de mannen vorig jaar in de aanloop naar het WK in Qatar. Daar deden de mannen voor het eerst in 36 jaar mee aan een mondiale eindronde.

De Canadese bond weigerde te reageren op de eisen van de voetbalsters, die twee jaar geleden goud wonnen bij de Olympische Spelen in Tokio. Toen de bond onlangs bekendmaakte dat er fors bezuinigd moet worden op de budgetten voor zowel het mannen- als het vrouwenteam, waren de rapen gaar.

Volgens de voetbalsters kunnen in de voorbereiding op het WK minder trainingskampen worden belegd en minder spelers en stafleden naar de trainingskampen afreizen. Dat terwijl Canada komende zomer een van de favorieten voor de wereldtitel is. De olympisch kampioen staat zesde op de wereldranglijst.

Voor de spelers is de maat nu vol. Sterspeelster en aanvoerder Christine Sinclair heeft tegen het Canadese sportkanaal TSN gezegd dat de spelers in staking gaan totdat er een oplossing is. Uit protest hadden enkele speelsters vrijdag hun shirt binnenstebuiten gekeerd tijdens een training. Canada verblijft in het Amerikaanse Orlando voor een tweeweeks trainingskamp.

"Genoeg is genoeg", zegt Sinclair, die met 319 interlands de mondiale recordhoudster is. "Dit doet pijn, daar zal ik niet over liegen. We vertegenwoordigen allemaal met trots dit land, maar het is moeilijk om geen steun van je eigen bond te voelen. Ik kan deze bond niet vertegenwoordigen totdat het is opgelost. Dit breekt mijn hart."

Onder aanvoering van sterspeelster Christine Sinclair leggen de Canadese voetbalsters het werk neer. Foto: Getty Images

Canadese mannen scharen zich achter vrouwen

De Canadese mannenploeg schaarde zich in een verklaring achter de vrouwelijke collega's. De mannen, die in Qatar in de groepsfase werden uitgeschakeld en in de aanloop naar het toernooi ook een geldconflict hadden, hekelen de geheimzinnigheid van de Canadese bond. Zij kregen ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage in de financiën.

De ploeg van bondscoach John Herdman roept de bestuursleden van de Canadese op alsnog te reageren op de verzoeken van de spelers. "Als ze daar niet toe bereid zijn, vragen we de minister van Sport (Pascale St-Onge, red.) in te grijpen."

De Canadese voetbalbond liet uren na de afzonderlijke verklaringen van het vrouwen- en mannenteam weten dat onlangs met terugwerkende kracht een betaling aan het vrouwenteam is gedaan. Volgens de Canadese omroep CBC Sports ging het om 1,7 miljoen dollar (ruim 1,5 miljoen euro).

Officials van de Canadese voetbalbond voeren zaterdag crisisberaad met vertegenwoordigers van het vrouwenteam om het conflict bij te leggen. "We willen dit oplossen, voor onze beide nationale teams en voor het voetbal in Canada."