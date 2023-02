Ralf Seuntjens werkt aan terugkeer na lymfeklierkanker: 'Doe het voor die kleine'

Ralf Seuntjens werkt aan een terugkeer als voetballer nu hij schoon is verklaard na een periode met lymfeklierkanker. Dat vertelde de voormalige Eredivisie-speler vrijdag na afloop van een eerbetoon bij NAC Breda-De Graafschap.

"We zijn weer naar de toekomst aan het kijken", zei de 33-jarige Seuntjens tegen ESPN. "Dat is erg fijn. Ik ben megaopgelucht, net als mijn familie. Ik heb twee kleine kinderen mogen krijgen. Ik moet zeggen dat ik na het horen van het goede nieuws euforischer was dan toen, omdat je niet meer zeker bent van je leven."

Bij de 33-jarige Seuntjens werd in mei vorig jaar een tumor in zijn schouder ontdekt. Hij had toen net de overstap van NAC Breda naar de Japanse club FC Imabari gemaakt. Vorige maand bleek uit een scan dat de activiteit van lymfeklierkanker was verdwenen.

Seuntjens werd vrijdag voorafgaand aan NAC Breda-De Graafschap (2-0) buiten het stadion met vuurwerk onthaald. Vervolgens maakte hij met zijn vierjarige zoon Nolan een ereronde door het Rat Verlegh Stadion. De 'Seun of God' werd luid toegejuicht door de fans van de twee clubs waarvoor hij recent speelde. "Het was schitterend. Ik kreeg een brok in mijn keel."

Nolan is voor Seuntjens reden om te werken aan een terugkeer. De spits is onlangs begonnen met trainen. "Ik kijk of ik nog fit kan worden. Dat moeten de komende maanden uitwijzen. Daarna hoop ik terug naar Japan te gaan, want die kleine wil me graag zien voetballen. Voor hem wil ik dat doen."

Seuntjens wilde zijn zoon niet te veel beloven. "Want de eerste trainingen vallen erg zwaar. Bij oefeningen die ik vroeger makkelijk deed, zit ik al in de verzuring. Maar door die kleine man probeer ik elke dag zoveel mogelijk te doen. De motivatie kan door hem niet groter zijn. Het enige wat ik hem heb beloofd, is dat ik blijf leven. Dat is gelukkig uitgekomen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.