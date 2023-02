Nieuweling Mijnans glundert na hoofdrol: 'Mijn speelstijl past goed bij AZ'

Sven Mijnans geniet van zijn rol als nummer tien bij AZ. De van Sparta overgekomen middenvelder speelde vrijdag met twee treffers en een assist een hoofdrol in de overtuigende 5-0-zege op Excelsior.

Trainer Pascal Jansen is zeer tevreden over de inbreng van Mijnans bij AZ. "Het is bijzonder om te zien hoe snel hij zich heeft aangepast. Hij is een meester in het hanteren van de eenvoud en hij is heel leergierig. We hebben op de training zaken aangegeven en je ziet dat hij het vandaag al probeerde toe te passen."