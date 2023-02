Koploper PEC Zwolle zet sterke reeks voort, achtervolger Heracles weer onderuit

Delen via E-mail

Koploper PEC Zwolle heeft vrijdag de sterke reeks in de Keuken Kampioen voortgezet met een eenvoudige 4-1-zege op Jong AZ. Naaste achtervolger Heracles Almelo verloor bij VVV-Venlo (3-1), terwijl Almere City concurrent FC Eindhoven de baas was (0-1).

PEC Zwolle kende in eigen huis weinig moeite met Jong AZ, dat bij rust al tegen een 3-0-achterstand aankeek. Een doelpunt van Apostolos Vellios en twee goals van Younes Taha zorgden voor het verschil.

PEC heeft tien van de laatste elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Alleen afgelopen maandag tegen Jong Ajax kwam de Overijsselse club niet verder dan een gelijkspel (0-0).

PEC heeft inmiddels tien punten voorsprong op Heracles, dat voor de derde keer in vier wedstrijden verloor. De ploeg van John Lammers kwam op bezoek bij VVV nog wel op voorsprong. Lucas Schoofs tekende in de achttiende minuut voor de openingstreffer.

In de tweede helft zette VVV aan en dat resulteerde in drie doelpunten. Spits Nick Venema zorgde voor de gelijkmaker, waarna invallers Kees de Boer en Mitchell van Rooijen de thuisploeg een overwinning bezorgden.

Ralf Seuntjens werd warm onthaald in het Rat Verlegh Stadion.

NAC Breda won met 2-0 van De Graafschap door goals van Odysseus Velanas en Ezechiel Banzuzi. Het duel stond in het teken van Ralf Seuntjens, die onlangs aangaf dat de activiteit van zijn lymfeklierkanker weg was. Fans van NAC en De Graafschap, oud-werkgevers van de spits, hadden Seuntjens vooraf in het zonnetje gezet.