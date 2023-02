AZ overklast Excelsior in eerste helft en neemt koppositie over van Feyenoord

AZ heeft vrijdagavond voor minimaal twee dagen de koppositie in de Eredivisie overgenomen. De Alkmaarders hadden aan een sensationele eerste helft in eigen huis genoeg om Excelsior te verslaan: 5-0.

Excelsior werd voor rust volledig weggespeeld en incasseerde in een tijdsbestek van achttien minuten liefst vijf doelpunten. Middenvelder Sven Mijnans, die in januari door AZ werd overgenomen van Sparta Rotterdam, nam twee treffers voor zijn rekening.

De andere goals in de eerste helft kwamen op naam van Jesper Karlsson, Jens Odgaard en Vangelis Pavlidis. In een tamme tweede helft werd niet meer gescoord en bleef Excelsior een grotere vernedering bespaard in Alkmaar.

Met de riante overwinning nam AZ revanche voor een reeks mindere resultaten. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd deze week in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker uitgeschakeld door FC Utrecht. In de Eredivisie kwam AZ ook al niet langs de Domstedelingen (5-5) én werd niet gewonnen van FC Volendam (1-1).

Nu mag AZ zich alsnog koploper in de Eredivisie noemen. De tweevoudig landskampioen heeft een punt meer dan Feyenoord, dat zondag nog een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen speelt (aftrap 14.30 uur). Alleen bij een nederlaag van de Rotterdammers sluit AZ de 21e speelronde in de Eredivisie als koploper af.

Met de koppositie in het vizier ging AZ gretig van start in het AFAS Stadion. Excelsior slaagde erin de Alkmaarders het eerste kwartier op afstand te houden, maar na twintig minuten was het hek van de dam. Winteraanwinst Mijnans controleerde de bal aanvankelijk niet goed, maar creëerde wel een schietkans. Zijn poging verdween via Excelsior-verdediger Sven Nieuwpoort in de verre hoek.