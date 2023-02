De Graafschap-trainer Poldervaart heeft zeldzame spierziekte: 'Voel me ellendig'

De Graafschap-trainer Adrie Poldervaart heeft het Guillain-Barré Syndroom (GBS). Dat is een ziekte waarbij de spieren in de armen, benen en romp binnen enkele dagen of weken verzwakken.

Poldervaart werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis, maar het was onduidelijk wat de coach mankeerde. Vrijdag laat hij via ESPN-journalist Hans Kraay junior weten zich "ellendig en machteloos" te voelen.

"Maar ik wil graag dat je (Kraay, red.) de mensen vertelt wat ik mankeer, zodat ze niet denken dat ik een overspannen trainer ben die te weinig punten heeft en thuiszit."

Poldervaart heeft donderdag een MRI-scan ondergaan voor de hersenstam, rug en nek. "Dat zag er redelijk uit. De zenuwen zien er niet goed uit. Ik heb een zeldzame variant. Ik heb veel pijn en slaap niet. Ik loop heel erg slecht, met een stok. En ik heb verdomme maar 27 punten", doelde Poldervaart op het matige seizoen van De Graafschap.

Poldervaart plaatste woensdag vanuit het ziekenhuis een foto op Twitter. In het bericht bedankte hij de voetbalwereld en de fans van De Graafschap voor alle ontvangen berichten.

Assistent-trainer Richard Roelofsen neemt sinds maandag de honneurs waar bij De Graafschap. De Doetinchemse club plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales van de KNVB-Beker door een 3-0-zege op De Treffers.