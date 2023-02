Benzema, Mbappé en Messi strijden om FIFA-prijs voor Speler van het Jaar

Karim Benzema, Kylian Mbappé of Lionel Messi wordt eind deze maand door de FIFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De drie aanvallers zijn als enige spelers overgebleven van de longlist, die uit veertien namen bestond.

De 35-jarige Benzema sleepte in oktober vorig jaar al de Gouden Bal in de wacht voor Speler van het Jaar. Die verkiezing wordt georganiseerd door France Football. De FIFA werkte enkele jaren samen met het Franse tijdschrift, maar de wereldvoetbalbond heeft sinds 2017 een eigen verkiezing.

De genomineerden bij de FIFA zijn bepaald op basis van prestaties tussen 8 augustus 2021 en 18 december 2022, de dag van de WK-finale. Bondscoaches, aanvoerders van de nationale teams, voetbaljournalisten en fans konden hun stem uitbrengen.

Benzema was vorig seizoen een klasse apart bij Real Madrid. De Franse spits scoorde 44 keer in 46 officiële wedstrijden en had daarmee een groot aandeel in het ijzersterke seizoen van de Madrilenen, die onder meer de Champions League wonnen en landskampioen werden. Door een blessure miste Benzema het WK met verliezend finalist Frankrijk.

Karim Benzema won eind vorig jaar al de Gouden Bal. Foto: AFP

Messi en Mbappé maakten indruk tijdens WK

Ook zijn landgenoot Mbappé kan uitstekende cijfers bij zijn club overleggen - 39 goals en 26 assists in 46 duels bij Paris Saint-Germain - maar de 24-jarige Fransman maakte ook veel indruk tijdens het WK. Mbappé werd met acht doelpunten topscorer van het toernooi en was de eerste speler in 56 jaar die een hattrick maakte in een WK-finale.

De 35-jarige Messi leidde Argentinië in Qatar ten koste van Frankrijk naar de eerste wereldtitel sinds 1986. De legendarische aanvaller werd ook uitgeroepen tot beste speler van het WK. Messi werd daarnaast landskampioen met Paris Saint-Germain.