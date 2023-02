Ocampos wist al na een maand dat zijn periode bij Ajax zou mislukken

Lucas Ocampos wist na een maand al dat zijn avontuur bij Ajax niets ging worden. Dat vertelde de aanvaller, die in een interviewserie van zijn club Sevilla voor het eerst terugblikte op zijn weinig succesvolle periode in Amsterdam.

Ocampos verbleef na zijn aankomst in Nederland in een hotel, om vervolgens op zoek te gaan naar een huis. Hij zag alleen al snel dat die zoektocht geen zin had. "Een maand na mijn komst zag ik al dat het niet ging zoals verwacht en toen wist ik al hoe het zou aflopen", vertelde hij.

"Daarom heb ik geen appartement gehuurd: sterker nog, ik raakte bevriend met de receptionisten van het hotel", zei Ocampos, die in zijn laatste weken in Amsterdam al niet meer bij de selectie zat en vroegtijdig terugkeerde naar Sevilla.

Ocampos zou in eerste instantie door Ajax gekocht worden voor zo'n 20 miljoen euro, maar de raad van commissarissen (rvc) weigerde goedkeuring te verlenen. Die zet bleek terugwerkende kracht een uitstekende. De tienvoudig international van Argentinië speelde slechts 114 minuten.

Een van de zeldzame momenten van Lucas Ocampos in het shirt van Ajax. Foto: ANP

'Ik heb me vier maanden geen voetballer gevoeld'

Zelfs een bezoek van zijn dochters en vrouw was pijnlijk, zo gaf Ocampos toe. "Toen mijn vrouw als verrassing met de meisjes op bezoek kwam en één van hen vroeg wanneer ik ging spelen, was het erg moeilijk om haar daar iets over te vertellen."

"Ik heb me vier maanden lang geen voetballer gevoeld", vervolgde de tienvoudig international van Argentinië. "Ik kwam aan met zeer hoge verwachtingen, maar alles viel heel snel uit elkaar. Ik weet hoe het werkt in het voetbal, maar ben blij dat het nu voorbij is."