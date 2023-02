Goal Pools gehandicaptenteam maakt kans op FIFA-prijs voor mooiste doelpunt

Tot de laatste drie genomineerden voor de Puskás Award behoort een bijzondere kandidaat. De Pool Marcin Oleksy, die uitkomt voor het gehandicaptenteam van Warta Poznan, dingt mee naar de prijs voor Doelpunt van het Jaar. Dat maakte de FIFA vrijdag bekend.

Oleksy is een speler die een been mist. Hij scoorde in de Poolse gehandicaptencompetitie met een prachtige omhaal voor Warta Poznan.

In de strijd om de Puskás Award krijgt Oleksy concurrentie van de Fransman Dimitri Payet en de Braziliaan Richarlison. Payet scoorde voor Olympique Marseille met een schitterende uithaal van net buiten het zestienmetergebied in de Conference League-wedstrijd tegen het Griekse PAOK.

Richarlison vond tijdens het afgelopen WK in Qatar op fraaie wijze het doel voor Brazilië. De aanvaller was met een halve omhaal trefzeker in de groepswedstrijd tegen Servië.

In eerste instantie waren elf doelpunten genomineerd voor de Puskás Award. Over de hele wereld konden supporters hun stem uitbrengen op hun favoriete goal. De treffers van Oleksy, Payet en Richarlison werden het best beoordeeld.

De winnaar van de Puskás Award wordt maandag 27 februari tijdens een ceremonie in Parijs bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar de 'rabona' van Tottenham Hotspur-aanvaller Erik Lamela tegen Arsenal.