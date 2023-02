Guardiola gelooft in onschuld City: 'Maar het lijkt alsof we al veroordeeld zijn'

Josep Guardiola heeft er alle vertrouwen in dat Manchester City niet gestraft zal worden voor het (vermeend) overtreden van de financiële regels. De Spaanse coach vindt het niet terecht dat de Premier League-club nu al op het strafbankje moet zitten.

"We hebben het geluk dat we in een land leven waar iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Maar het lijkt alsof we al veroordeeld zijn", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. De succescoach reageerde voor het eerst op de aanklacht van de Premier League tegen Manchester City.