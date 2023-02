Slot bevestigt interesse van Leeds United: 'Maar ik blijf bij Feyenoord'

Arne Slot is niet van plan om Feyenoord vroegtijdig te verlaten. De trainer werd recent in verband gebracht met een overstap naar Premier League-club Leeds United, maar een vertrek midden in het seizoen is uitgesloten.

Slot bevestigde vrijdag op de persconferentie dat er binnen Feyenoord is gesproken over de interesse uit Engeland. "Maar ik blijf bij Feyenoord, dat kan ik nu wel zeggen", zei de trainer. "De fans hoeven niet bang te zijn voor een tussentijds vertrek."

Slot werd genoemd als mogelijke opvolger van Jesse Marsch, die vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen als coach van Leeds United. De club van Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville staat in de Premier League op de zestiende plek.

Op de persconferentie werd Slot gevraagd of hij niet weg mocht of niet weg wilde. "Ik denk een combinatie van beide", reageerde de trainer, die in De Kuip een contract tot medio 2025 heeft.

'Zeker geen straf om te blijven'

Slot is wel gevleid door de interesse van Leeds. "Het is wel een compliment dat zo’n club uit de Premier League belangstelling in je heeft", zei Slot. "Maar het is zeker geen straf om te blijven. We zijn met iets geweldigs bezig en staan er schitterend voor in de competitie, de beker en Europa."

De 44-jarige Slot is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord. Vorig seizoen beleefde hij met de Rotterdamse club een droomseizoen door de finale van de Conference League te bereiken. In de Eredivisie eindigde Feyenoord vorig seizoen als derde.

Dit jaar staat Feyenoord na twintig wedstrijden bovenaan in de Eredivisie. Slot bereidt zich momenteel met Feyenoord voor op het Eredivisie-duel met sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion wordt er zondag om 14.30 uur afgetrapt.