Feyenoord-coach Slot beschermt Wellenreuther: 'Ongelukkig, maar geen blunders'

Feyenoord-trainer Arne Slot houdt vertrouwen in doelman Timon Wellenreuther. De vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow incasseerde zes doelpunten in zijn eerste twee duels, maar volgens Slot valt de keeper weinig te verwijten.

"Ik heb vooral gezien dat hij erg belangrijk was in de penaltyserie tegen NEC", zei Slot op zijn persconferentie richting het uitduel met sc Heerenveen. "Dat was ook prettig voor hem, omdat vervelend genoeg de ballen die in z'n buurt kwamen, er ook in gingen."

Slot vindt dat Wellreuther, die de voorkeur krijgt boven Ofir Marciano als stand-in van Bijlow, niets te verwijten is. "Het is heel ongelukkig, maar we kunnen niet spreken van fouten of blunders. Het is gewoon een heel ervaren en goede doelman."

De Feyenoord-trainer trok de vergelijking met Bijlow, die aan het begin van het seizoen een mindere periode had. "Justin had toen ook weinig reddingen, en als er een bal in z'n buurt kwam, ging-ie erin. Dat is een frustratie die een keeper van Feyenoord het afgelopen anderhalf jaar helaas vaker heeft gehad."

'Moest mijn eigen vrije dag opofferen'

Slot ging op de persconferentie ook in op de gevolgen van het bekerspektakelstuk van afgelopen woensdag tegen NEC (4-4 na verlenging en winst na penalty's). "Gisteren waren ze eigenlijk vrij", zei Slot. "Maar ik heb ze toch gevraagd om naar de club te komen om te herstellen."

"Dat betekende dus ook dat ik mijn eigen vrije dag moest opofferen. Als ik van hen verlang dat ze er zijn, vind ik dat ik er zelf ook moet zijn", vervolgde de lachende Feyenoord-trainer, die benadrukte dat geen van zijn spelers een blessure heeft overgehouden aan de slijtageslag in De Kuip.

"Of ik van plan ben om spelers te sparen? Gezien de resultaten die ik elke week in de Eredivisie zie, lijkt me dat geen verstandige keuze. Zeker als je bedenkt hoeveel moeite wij hebben om wedstrijden te winnen. Dan maakt het niet uit of je tegen Heerenveen of een andere tegenstander speelt."