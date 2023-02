PSV-trainer Van Nistelrooij onder indruk van Hazard: 'Ik zie heerlijke signalen'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is onder de indruk van nieuweling Thorgan Hazard. De buitenspeler, die onlangs op huurbasis overkwam van Borussia Dortmund, is in zijn twee invalbeurten met een assist en een goal belangrijk geweest voor PSV.

"Thorgan zou kunnen starten, al is het wel de vraag of hij een hele wedstrijd kan spelen", antwoordde Van Nistelrooij vrijdag op een persconferentie toen hij werd gevraagd naar de fitheid van Hazard.

"Het zijn heel goede tekenen dat er meteen rendement is van zijn kant. Zijn eerste balcontact tegen Feyenoord was een goal. Hij viel in tegen Emmen en legde een bal klaar voor Luuk de Jong, die hem vervolgens binnenschoot. Ja, dat is lekker. Dat zijn heerlijke signalen dat een speler snel gewend is en zich goed in de groep voelt."

De 29-jarige Hazard zorgde bij zijn debuut voor PSV in De Kuip tegen Feyenoord (2-2) met zijn eerste balcontact voor de 0-2. In het bekerduel met FC Emmen (3-1-winst) woensdag was hij met een assist opnieuw belangrijk voor de Eindhovenaren.

'Drie punten tegen Groningen zijn een must'

Ook Patrick van Aanholt, een van de andere nieuwelingen bij PSV, maakt een goede indruk op Van Nistelrooij. "Hij lijkt zonder aanpassingen in ons spel te wandelen. Of hij nou aan de binnenkant, hoog of aan de zijkant moet komen, hij vult het geweldig in en doet dat ook nog op een natuurlijke manier. En datzelfde geldt voor Thorgan. Hij is ook een speler die het snel oppakt."

PSV neemt het zaterdag op tegen FC Groningen, de nummer zeventien in de Eredivisie. In oktober gingen de Brabanders nog verrassend met 4-2 onderuit bij de 'Trots van het Noorden'. "Er is sinds die tijd veel veranderd, zowel bij hen als bij ons. We zitten nu in een interessante fase van het seizoen en doen nog op drie fronten mee, zoals ik ook wilde. Voor ons zijn drie punten morgen een must", zei Van Nistelrooij.