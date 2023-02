Groenen en Martens treffen Roord, Wilms en Janssen in kwartfinales CL

Bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League is het Paris Saint-Germain van Jackie Groenen en Lieke Martens vrijdag aan VfL Wolfsburg gekoppeld. Dat betekent dat de Oranje-internationals landgenoten Jill Roord, Lynn Wilms en Dominique Janssen treffen.

De eerste confrontatie wordt op 21 of 22 maart in Parijs gespeeld. De return is een week later in Duitsland. Zowel Groenen als Martens speelt sinds dit seizoen voor PSG. Martens won de Champions League in 2021 met FC Barcelona.