PSG mist naast Mbappé mogelijk ook Messi in kraker tegen Bayern München

Lionel Messi heeft een hamstringblessure opgelopen. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar ontbreekt zaterdag in het competitieduel van Paris Saint-Germain met AS Monaco en kan dinsdag mogelijk ook niet meedoen tegen Bayern München. PSG mist ook Kylian Mbappé al door een blessure.

Messi liep zijn blessure woensdag op in de verloren bekerwedstrijd tegen Olympique Marseille. Hij maakte de wedstrijd wel vol. PSG ging met 2-1 onderuit in de achtste finales van de Coupe de France.

"Leo Messi heeft tegen Marseille zijn hamstring geblesseerd en blijft 48 uur in behandeling. Hij zal naar verwachting maandag terugkeren op de training", meldt PSG vrijdag in een verklaring.

Daarmee blijft het onzeker of de aanvaller, die in december wereldkampioen werd met Argentinië, op tijd fit is voor het Champions League-duel met Bayern. De Duitse topclub komt dinsdag naar Parijs voor de heenwedstrijd in de achtste finales.