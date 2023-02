Jans: 'FC Twente maakt te weinig goals om kampioen te kunnen worden'

Ron Jans wijt de nederlaag van FC Twente in het KNVB-bekerduel met Ajax (0-1) van donderdag grotendeels aan een gebrek aan effectiviteit. De trainer ziet dat dat al langer hét probleem is van zijn ploeg, maar weigert dat te accepteren.

"We hebben te veel kansen nodig om een goal te maken, dat is helaas ook gebleken tegen Ajax. Dat probleem moeten we oplossen en daar werken we keihard aan. Op de training zie ik genoeg goals voorbijkomen. Maar ja, dat is de training", verzucht Jans.

Twente kende tegen Ajax een goede periode na rust, maar Ricky van Wolfswinkel en Virgil Misidjan kregen de bal er niet in. In de Eredivisie ziet Jans zijn ploeg ook te veel kansen missen. Dat beeld wordt bevestigd door de cijfers: de Enschedese club scoorde 32 keer, en dat is veel minder dan concurrenten PSV (49), Ajax (56), AZ (41) en Feyenoord (45).

"We maken nu niet genoeg doelpunten om kampioen te kunnen worden", concludeert Jans. "We waren gelijkwaardig aan Ajax, maar zij winnen. Ik vind dat we dit seizoen laten zien dat we in de top van Nederland thuishoren, maar misschien niet in de absolute top. Daar missen we de effectiviteit voor."

De spelers van FC Twente balen na een gemiste kans tegen Ajax. Foto: Pro Shots

'De doelstelling blijft hetzelfde'

In vergelijking met de andere topclubs krijgt Twente de komende weken veel tijd om te trainen op effectiviteit. Waar Ajax, Feyenoord, PSV en AZ nog Europees actief zijn, vlogen de tukkers er afgelopen zomer al uit in de voorronde van de Conference League. En het bekeravontuur is nu ook voorbij.

"Of dat een voordeel is? Het is empirisch bewezen dat Europees voetbal punten kost in de competitie", antwoordt Jans. "Daar hebben wij nu helaas geen last meer van. Maar de doelstelling blijft hetzelfde."

Vanaf het begin van het seizoen is plaatsing voor Europees voetbal al het doel van Twente. "Als het moet via de play-offs, maar het liefst direct via de competitie of beker", vertelt Jans. "Er staat nu een kruis door de beker en dus moet het via de competitie gebeuren. Hopelijk pakken we het zondag weer goed op."

FC Twente speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen FC Volendam en hoopt dan voor het eerst in drie weken weer eens te winnen.