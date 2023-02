Het Europese seizoen gaat dinsdagavond verder met de knock-outfase in de Champions League. Donderdag volgen de Europa League en Conference League. Voor Nederland breekt het moment van de waarheid aan in het gevecht om plek zes op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Hoe groot is de kans van slagen?

Om met de deur in huis te vallen: het coëfficiëntenwalhalla is in zicht. In 2018 was Nederland nog de fletse nummer veertien, ingeklemd tussen Tsjechië en Griekenland. Nu maakt het zich klaar om Portugal de knock-out te geven in de strijd om de zo felbegeerde zesde plaats. Het aftellen naar een mogelijk historisch moment begint woensdag, wanneer Benfica op bezoek gaat bij Club Brugge in de achtste finales van de Champions League.

2,984 punten is de voorsprong die de Eredivisie dit voorjaar verdedigt in de strijd om de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst. In de vorige zin zou de toevoeging 'geruststellend' voor 'voorsprong' niet misstaan, want er moet wel heel veel misgaan mocht de Eredivisie naast het zeer aantrekkelijke pakket Europese tickets grijpen. Dan moet je denken aan een Portugese Champions League-finale in combinatie met een Nederlandse bijltjesdag in de tussenronde.

Waarom is die zesde plaats ook alweer zo belangrijk? Het land dat zesde staat, mag twee clubs direct afvaardigen aan de Champions League, terwijl de nummer drie deel mag nemen aan de voorronden van het miljardenbal.

Het maakt de Eredivisie een stuk interessanter, ook doordat het prijzengeld in de Champions League flink wordt verhoogd. Mis je als topclub twee keer de Champions League 2.0, dan loop je een moeilijk te overbruggen financiële achterstand ten opzichte van je concurrenten op.

Nederland en Portugal hebben beide nog vier clubs

Met Ajax, PSV (beide tussenronde Europa League), Feyenoord (achtste finales Europa League) en AZ (achtste finales Conference League) heeft Nederland nog vier ijzers in het vuur. Dat geldt ook voor Portugal, dat met FC Porto, Benfica (beide achtste finales Champions League), Sporting CP (tussenronde Europa League) en Sporting Braga (tussenronde Conference League) nog in de race is.

De Zuid-Europeanen begonnen deze jaargang met zes teams en moeten elke score dan ook door zes delen. Nederland zette het seizoen in met vijf ploegen, waardoor elk resultaat meer gewicht in de schaal legt.

Een achterstand van 2,984 punten goedmaken - de opdracht waarvoor Portugal staat - is extreem moeilijk. Elke zege van een club levert het Zuid-Europese land slechts 0,33 punten op, dus je zou kunnen zeggen dat Portugal een achterstand van maar liefst negen overwinningen heeft. De fase van groepsfaseniemendalletjes ligt bovendien achter ons. Er zijn ook verschillende bonussen te verdienen, maar die zetten pas echt zoden aan de dijk als meerdere clubs erg ver komen.

Nadeel voor Portugal

Portugal is daarbij in het nadeel, doordat twee clubs nog op het hoogste niveau actief zijn. Met Club Brugge en Internazionale als tegenstander van respectievelijk Benfica en FC Porto is de loting voor de achtste finales verre van ondoenlijk, maar het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Portugese delegatie nog een enorme berg punten pakt in de Champions League.

In de tussenronde van de Europa League kruist Sporting CP de degens met FC Midtjylland, wat zeker geen onhaalbare kaart is. Sporting Braga stuit in de tussenronde van de Conference League op Fiorentina, eerder dit seizoen de beul van FC Twente in de play-offs.

Zoals bekend kent de UEFA resultaten in alle Europese toernooien dezelfde waarde toe: twee punten voor een overwinning en één punt voor gelijkspel. Een zege in de Champions League-finale is net zoveel waard als een overwinning in de groepsfase van de Conference League.

Ajax en PSV spelen donderdag een tussenronde

Nederland komt de komende weken alleen in actie met Ajax en PSV. Als groepswinnaar in respectievelijk de Europa League en Conference League hebben Feyenoord en AZ nog een rondje vrijaf. Ajax wacht een tweeluik met Bundesliga-sensatie 1. FC Union Berlin, terwijl PSV in het strijdperk treedt met Europa League-specialist Sevilla, dat dit seizoen dramatisch presteert. De eerste afleveringen in deze tweeluiken zijn donderdag al.

Nederland moet vooral naar zichzelf kijken. Als Ajax, PSV, Feyenoord en AZ geen modderfiguur slaan in de knock-outfase, kan normaal gesproken ergens dit voorjaar de vlag uit.

In het gunstigste scenario is de Eredivisie volgende week donderdag zelfs al zeker van de zesde plaats. Dat is het geval als Ajax en PSV hun beide wedstrijden in de tussenronde in winst omzetten en de Portugese clubs vanaf nu louter nederlagen lijden. Zo'n vaart zal het niet lopen, maar alle seinen staan op groen voor een Nederlands coëfficiëntenfeest.