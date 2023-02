De Graafschap-trainer Poldervaart moet voorlopig in ziekenhuis blijven

Adrie Poldervaart is voorlopig nog afwezig bij De Graafschap. De 52-jarige trainer ligt sinds maandag in het ziekenhuis. Onderzocht wordt wat de aanleiding is voor zijn gezondheidsklachten.

Poldervaart ontbrak om die reden dinsdagavond al bij de bekerwedstrijd tegen de amateurs van De Treffers. Toen plaatste De Graafschap zich dankzij een 3-0-zege voor de kwartfinales.

De oud-trainer van Excelsior moet ook de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van vrijdagavond tegen NAC Breda aan zich voorbij laten gaan. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer terug is.

"Hij lag donderdag nog in het ziekenhuis en ik neem aan dat hij daar nog steeds is. Hij is in afwachting van de resultaten", meldt een woordvoerder van De Graafschap vrijdag.

Poldervaart wordt sinds zijn ziekenhuisopname vervangen door assistent-coach Richard Roelofsen. De Graafschap staat na 23 wedstrijden op de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.