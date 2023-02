ADO en Advocaat met veel geluk kwartfinalist: 'Onverdiende zeges tellen ook'

Trainer Dick Advocaat beseft dat hij donderdag met ADO Den Haag veel geluk heeft gehad in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Keuken Kampioen Divisie-club was duidelijk de mindere, maar won met 1-0 en staat in de kwartfinales van de KNVB-beker.

Het winnende doelpunt viel twintig minuten voor tijd en kwam op naam van ADO-aanvaller Joël Zwarts. Tot die tijd had Go Ahead veel kansen gehad om op voorsprong te komen.

"Dit was een heel moeilijke wedstrijd. We hebben heel hard gewerkt en veel geluk gehad, maar zo kun je ook wedstrijden winnen. Het was een onverdiende overwinning, maar die tellen ook", zei Advocaat tegen ESPN.

Go Ahead had zeker één penalty moeten krijgen in het Bingoal Stadion, maar Advocaat vond het niet nodig om daar de nadruk op te leggen. "Ze hebben genoeg kansen gehad om een doelpunt te maken. Dan kun je niet de scheidsrechter de schuld geven."

ADO Den Haag won tegen de verhouding in, maar de feestvreugde was er niet minder om. Foto: Pro Shots

'Onze hele voorhoede was er niet'

Advocaat vond het verder niet heel verwonderlijk dat ADO geen topniveau haalde. De 75-jarige oud-bondscoach miste onder anderen aanvallers Xander Severina, Thomas Verheydt en Joey Sleegers.

"Het moet beter, maar onze hele voorhoede was er niet. Vanavond heb je ons ingespeelde elftal dus niet kunnen zien", zei hij. "En Ricardo Kishna (die wél speelde, red.) is nog op de weg terug."

ADO Den Haag gaat zaterdagavond samen met Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, sc Heerenveen, De Graafschap en Spakenburg de koker in voor de loting voor de kwartfinales van het bekertoernooi.