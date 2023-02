Kudus voelt eindelijk vertrouwen bij Ajax: 'Ik kan vrijuit spelen'

Onder Erik ten Hag en Alfred Schreuder was hij nooit onomstreden bij Ajax, maar onder John Heitinga mag Mohammed Kudus tot dusver wel steevast starten. De Ghanees, die donderdag in het KNVB-bekerduel met FC Twente de winnende goal maakte (0-1), voelt eindelijk vertrouwen, al speelt hij niet op zijn favoriete positie.

Na middenvelder, spits en vooral bankzitter is de 22-jarige Kudus onder Heitinga de rechtsbuiten van Ajax. Hij scoorde tegen Excelsior, gaf een assist tegen SC Cambuur werd tegen Twente matchwinner met zijn goal in de zeventigste minuut. Heitinga noemde het na afloop een "geniaal moment".

"De positie rechts voorin is nieuw voor me, maar het is wel een lekkere plek. Ik kan vrijuit spelen. Van de trainer mag ik het invullen zoals ik wil, geen restricties. Ik kan af en toe vanuit het middenveld komen, dat maakt het moeilijk te verdedigen voor de tegenstander. En de kans wordt groter dat wij winnen. Daar draait het om."

De winst op Twente was al de derde zege op rij van Ajax, dat na het ontslag van Schreuder de weg omhoog heeft gevonden. "Het gaat in het voetbal met ups en downs", weet Kudus. "Nu gaat het goed, we strijden nog op drie fronten. Maar we zijn er nog lang niet. We kunnen beter dan we de afgelopen weken hebben laten zien."