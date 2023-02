ADO van Advocaat verrast Eredivisionist Go Ahead en bereikt laatste acht beker

Het ADO Den Haag van Dick Advocaat heeft zich donderdag als laatste club geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie was verrassend met 1-0 te sterk voor Eredivisionist Go Ahead Eagles.

Go Ahead domineerde vrijwel de gehele wedstrijd en had verreweg de meeste kansen in het Bingoal Stadion. Zo konden Sylla Sow, Rashaan Fernandes en Philippe Rommens in de eerste helft de score openen, maar hield ADO-doelman Sonny Stevens knap de nul.