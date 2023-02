Heitinga na zwaarbevochten winst op Twente: 'Heel goed voor het zelfvertrouwen'

John Heitinga is tevreden na de zwaarbevochten zege van Ajax op FC Twente (0-1) in de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. De trainer slaagde voor zijn eerste test, al zag hij dat zelf niet zo.

"Een test? Ja, dat heb ik ook overal gelezen. Ik zag het gewoon als een belangrijke wedstrijd voor Ajax. En het is een belangrijke zege geworden", zei Heitinga na afloop in De Grolsch Veste.

Heitinga erkende wel dat Ajax tegen de nummer vijf van de Eredivisie veel dieper moest gaan dan in zijn eerste twee wedstrijden, die tegen Excelsior en SC Cambuur. "FC Twente heeft heel veel kwaliteit en is moeilijk te verslaan. Het is heel goed voor het zelfvertrouwen dat we hier winnen. Hier kunnen we verder mee."

De trainer pikte er twee spelers uit die een goede indruk op hem maakten. "Gerónimo Rulli keepte een fantastische wedstrijd. Voor de tweede keer op rij houdt hij de nul. En Mohammed Kudus is een speler die altijd iets speciaals kan doen, zo bleek ook vanavond weer."

Mohammed Kudus maakte de enige goal van de wedstrijd in De Grolsch Veste. Foto: Getty Images

'Kudus had een geniaal moment'

Heitinga doelde daarmee op de treffer van Kudus in de zeventigste minuut. Na een fraai passje van Dusan Tadic tikte hij de bal langs Twente-doelman Lars Unnerstall en daarmee Ajax naar de volgende ronde. "Kudus had een geniaal moment en daarmee beslist hij de wedstrijd. Hij staat op in een topwedstrijd."

Het was al de derde keer op rij dat Kudus mocht starten van Heitinga, nadat de Ghanees onder Alfred Schreuder geregeld buiten het elftal was gevallen. De nieuwe trainer heeft sowieso nog geen wijziging doorgevoerd in zijn basiself, maar door het drukke programma kan dat de komende weken veranderen.

"Ik geef deze jongens nu het vertrouwen, maar dat betekent niet dat we de rest van het seizoen in dezelfde opstelling spelen. Er kan vermoeidheid komen door de vele wedstrijden. En iedere keer kijk ik wat een tegenstander precies vraagt. Die gezonde concurrentiestrijd hebben we ook nodig. "

Zaterdagavond weten Heitinga en Ajax welke club de tegenstander wordt in de kwartfinales, want dan wordt geloot. Een dag later is de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in de Eredivisie.