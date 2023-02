Ajax wint voetbalgevecht van FC Twente en staat in kwartfinales beker

Ajax heeft donderdag ten koste van FC Twente de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer John Heitinga won het boeiende gevecht in De Grolsch Veste met 0-1.

Het aansprekendste affiche van deze bekerronde kende veel strijd, maar weinig goals. Er waren kansen over en weer en in het eerste kwartier na rust had Twente een sterke fase moeten bekronen met een goal. Virgil Misidjan en Ricky van Wolfswinkel kregen de bal er niet in.

In de zeventigste minuut was het Ajax dat wel scoorde. Op aangeven van Dusan Tadic rondde Mohammed Kudus af (0-1) en dat bleek voor de Amsterdammers genoeg voor de winst in Enschede, waar het spel vaak stillag vanwege opstootjes en overtredingen.

Zo blijft Heitinga winnen als trainer van Ajax. De Zuid-Hollander, die twee weken geleden werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder, leidde de landskampioen eerder naar zeges op Excelsior (1-4) en SC Cambuur (0-5).

Door de zege blijft Ajax in de laatste maanden van het seizoen op drie fronten actief. Zondag staat de ploeg tegenover RKC Waalwijk in de titelstrijd in de Eredivisie en over een week is de eerste confrontatie met Union Berlin in de Europa League.

Eerder schaarden FC Utrecht, De Graafschap, sc Heerenveen, PSV, Feyenoord en de amateurs van SV Spakenburg zich bij de laatste acht van de beker. De loting voor kwartfinales wordt zaterdag rond 22.30 uur verricht in het ESPN-programma De Eretribune. ADO Den Haag Go Ahead Eagles strijden later op de avond om het laatste ticket voor de kwartfinales, die op 1 en 2 maart worden gespeeld.

Ajax is kwartfinalist in de beker. Foto: ANP

Álvarez oogt kwetsbaar tegen Misidjan

Na 1-4 tegen Excelsior en 0-5 tegen SC Cambuur kon het bekertreffen donderdag in Enschede gezien worden als de eerste echte test voor Heitinga als Ajax-trainer. De Zuid-Hollander zag zijn ploeg sterk openen met een schot van Steven Berghuis en een kopkansje voor Edson Álvarez, maar daarna werd Twente beter.

Halverwege de eerste helft had Václav Cerný Twente op voorsprong kunnen en misschien wel moeten schieten. Na een foutje van Kenneth Taylor ging de poging van de Tsjech net naast. Álvarez, die weer centraal achterin stond met Jurriën Timber, oogde kwetsbaar tegen de snelle Misidjan.

De Mexicaans international miste de Twente-aanvaller nipt met een sliding, terwijl die op weg was naar het Amsterdamse doel. Álvarez ontsnapte zo aan een kaart en zag Misidjan de bal er niet in krijgen.

Zo was het een boeiend gevecht met af en toe een opstootje, maar nog geen goals. Tegen het einde van de eerste helft was er nog een goed schot van Berghuis. Twente-doelman Lars Unnerstall bracht redding, waardoor het halverwege 0-0 was.

Mohammed Kudus werkt de winnende 1-0 binnen. Foto: Pro Shots

Kansen voor Twente kort na rust

Aan het begin van de tweede helft voerde FC Twente de druk op. Er volgden kansen voor Misidjan (twee keer) en Van Wolfswinkel, die tot frustratie van De Grolsch Veste meters overschoot.

Ajax overleefde en herpakte zich in de loop van de tweede helft. Weer was er een schot van Berghuis en weer bracht Unnerstall redding. Even later schoot Steven Bergwijn vanaf de rechterkant over.

Het leek er steeds meer op dat een doelpunt beslissend zou zijn. Beide clubs hadden kansen, maar het was Ajax dat in de zeventigste minuut scoorde. Tadic zette na een goede actie Kudus vrij voor het Twentse doel, waarna de Ghanees de bal langs Unnerstall tikte (0-1).

De goal was een enorme tik voor Twente. Het publiek schreeuwde de ploeg van trainer Ron Jans naar voren, maar Ajax hield redelijk eenvoudig stand in de slotfase en schaarde zich zo bij de laatste acht van de beker.