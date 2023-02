Club van vermiste Atsu trekt zich terug uit Turkse competitie na aardbevingen

Hatayspor heeft zich donderdag teruggetrokken uit de Turkse competitie. De club van de vermiste Christian Atsu komt uit de provincie Hatay, die de afgelopen dagen zwaar is getroffen door aardbevingen.

Voorzitter van de Turkse voetbalbond Mehmet Büyükeksi is donderdag per brief geïnformeerd over het besluit van Hatayspor. Ook Gaziantep FK uit Gaziantep, dat dicht bij het epicentrum van de recente aardbevingen ligt, overweegt het seizoen niet af te maken.

Speler Atsu en technisch directeur Taner Savut van Hatayspor worden nog altijd vermist. Eerder meldde een bestuurslid van de ploeg van trainer Volkan Demirel (foto) dat voormalig Vitesse-speler Atsu levend onder het puin vandaan was gehaald, maar die informatie bleek niet te kloppen. Daarna is er niets meer gemeld over Atsu's lot.

Turkije en Syrië werden in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een zware aardbeving met een magnitude van 7.8. Op dezelfde dag volgde nog een zware naschok met een kracht van 7.7. Inmiddels zijn al meer dan twintigduizend doden gemeld.

Vanwege de aardbevingen is de Turkse competitie stilgelegd. De Süper Lig mikt op een hervatting op 3 maart. Hatayspor zal niet degraderen als gevolg van de terugtrekking. De club behoudt een plek in de competitie.

"We moeten alle financiële lasten van Hatayspor en Gaziantep FK gaan dragen", zei voorzitter Ali Koç van de verenigde profclubs in Turkije. Het is nog niet duidelijk hoe de financiële steun voor beide clubs eruit gaat zien.