Ronaldo passeert grens van 500 competitiegoals met vierklapper voor Al Nassr

Cristiano Ronaldo is donderdag de grens van 500 clubgoals in competitieverband gepasseerd. De 38-jarige Portugees maakte bij het duel Al Wehda-Al Nassr vier doelpunten voor de uitploeg en staat inmiddels op 503 treffers. De wedstrijd is nog bezig.

Ronaldo scoorde na twintig minuten voor de eerste keer door in de lange hoek af te ronden. Op slag van rust maakte de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar zijn tweede. De aanvoerder reageerde alert op een dieptebal en schoot gedecideerd raak.

Snel in de tweede helft was Ronaldo opnieuw trefzeker, ditmaal vanaf de penaltystip. Daarmee heeft hij zijn eerste hattrick voor Al Nassr te pakken. Tien minuten later tekende hij zelfs voor de 0-4 door in twee instanties raak te schieten.

Ronaldo was in zijn carrière het vaakst trefzeker voor Real Madrid, waar hij tussen 2009 en 2018 actief was (311 goals in La Liga). Hij scoorde 103 keer voor Manchester United in de Premier League, 81 maal voor Juventus in de Serie A en drie keer voor Sporting CP in de Portugese competitie.

Ronaldo staat inmiddels op vier treffers voor Al Nassr. De aanvaller maakte vorige week zijn eerste goal in Saoedische dienst. Met een benutte penalty zorgde Ronaldo vlak voor tijd voor een gelijkspel tegen Al Fateh (2-2).