Virgil van Dijk hervat groepstraining bij Liverpool in aanloop naar derby

Virgil van Dijk heeft donderdag de groepstraining bij Liverpool hervat. De 31-jarige verdediger miste de afgelopen zes wedstrijden vanwege een hamstringblessure.

Van Dijk viel begin januari uit in de verloren uitwedstrijd tegen Brentford (3-1). Trainer Jürgen Klopp zei na afloop dat de blessure meeviel, maar even later bleek dat de aanvoerder langere tijd uit de roulatie zou zijn.

Liverpool won zonder Van Dijk slechts één van de laatste zes duels, namelijk de zege op Wolverhampton Wanderers in de FA Cup (0-1). De laatste overwinning van Liverpool in de Premier League was op 30 december tegen Leicester City (2-1).

Ook Diogo Jota, Roberto Firmino en Arthur Melo zijn hersteld en keerden donderdag terug op het trainingsveld. Liverpool bereidt zich momenteel voor op de Merseyside-derby tegen Everton van komende maandag.