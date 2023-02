Europese clubs fel op nieuwe Super League-plannen: 'Een misleidende poging'

De Europese clubs hebben donderdag via belangenorganisaties European Club Association (ECA) en European Leagues op felle toon afstand genomen van nieuwe plannen voor een Super League. Volgens hen is er sprake van misleiding.

Eerder op de dag maakte initiatiefnemer A22 Sports Management nieuwe plannen voor een Super League bekend, nadat een poging in 2021 was mislukt. Daarin staat dat zestig tot tachtig clubs kunnen worden toegelaten tot de nieuwe elitecompetities. Ook zijn er geen vaste deelnemers en spelen de clubs minstens veertien wedstrijden.

De ECA, die binnen de UEFA de belangen van de Europese clubs behartigt, is in een vinnige verklaring kritisch op de plannen van A22 Sports Management. Volgens de belangenorganisatie heeft het bureau de realiteit uit het oog verloren.

"In de echte wereld is dit opgewarmde plannetje al in 2019 voorgesteld, besproken en met overtuiging afgekeurd door alle betrokkenen. Dit is weer een vertekenende en misleidende poging om de inspanning die de ware betrokkenen leveren om het voetbal vooruit te helpen onderuit te halen."