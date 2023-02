Ajax-coach Heitinga kiest ook in bekerkraker bij FC Twente voor dezelfde basiself

Delen via E-mail

John Heitinga houdt donderdag in de bekerkraker tegen FC Twente vast aan dezelfde basisspelers als in zijn eerste twee wedstrijden als trainer van Ajax. De coach spaart geen spelers met het oog op het drukke schema.

Brian Brobbey begint ook na zijn twee goals van zondag in de met 0-5 gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Cambuur op de bank. Heitinga kiest opnieuw voor aanvoerder Dusan Tadic in de punt van de aanval.

Ook Francisco Conceição en Calvin Bassey zijn reserve. Conceição was na de winterstop kortstondig de smaakmaker bij Ajax, maar moet het na het ontslag van Alfred Schreuder doen met invalbeurten. Ook Bassey, die afgelopen zomer voor 23 miljoen euro werd gekocht, mocht nog niet starten onder Heitinga.

Heitinga staat in De Grolsch Veste voor zijn eerste echte test als trainer van Ajax. De 39-jarige Zuid-Hollander kende een goede start met zeges op Excelsior (1-4) en SC Cambuur (0-5), maar dat zijn wel laagvliegers in de Eredivisie . FC Twente kent een sterk seizoen en staat vijfde op de ranglijst.

Na het bekerduel met FC Twente volgt er voor Ajax een druk schema. Op zondag spelen de Amsterdammers in eigen huis tegen RKC Waalwijk. Vier dagen later neemt de ploeg van Heitinga het in de Europa League op tegen Bundesliga-revelatie Union Berlin.