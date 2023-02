Tottenham-coach Conte keert week na galblaasoperatie terug op trainingsveld

Delen via E-mail

Antonio Conte heeft donderdag de training van Tottenham Hotspur geleid. De 53-jarige Italiaan moest vorige week zijn galblaas laten verwijderen, maar is inmiddels voldoende hersteld en zit mogelijk zaterdag alweer op de bank in de wedstrijd tegen Leicester City.

Tottenham meldde vorige week dat Conte onwel was geworden en dat na medisch onderzoek zijn galblaas is weggehaald. De club liet toen nog in het midden wanneer de trainer zou terugkeren.