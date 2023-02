FC Den Bosch gaat 'andere richting op' en verlengt contract trainer De Gier niet

Delen via E-mail

Jack de Gier moet na dit seizoen vertrekken bij FC Den Bosch. De club uit de Keuken Kampioen Divisie vindt het na ruim twee jaar tijd voor een andere trainer.

De Gier heeft een aflopend contract in Den Bosch, dat dus niet wordt verlengd. De Brabander begon op 1 februari 2021 aan zijn trainersklus bij de club waarvoor hij ook als speler uitkwam.

In zijn eerste halve seizoen eindigde De Gier met FC Den Bosch als voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen werd afgesloten op de elfde plek. Momenteel staan de 'Blue White Dragons' zeventiende.

"We gaan een andere richting op en dat is de reden voor dit besluit. Jack heeft ons respect en onze waardering", zegt technisch manager Yousuf Sajjad over de keuze om De Gier aan de kant te zetten.