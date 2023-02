Super League-baas maakt zich hard voor competitie van zestig tot tachtig clubs

Bernd Reichart, die sinds oktober de baas van de Europese Super League is, heeft grote plannen voor de herindeling van het Europese voetbal. De Duitser pleit voor een competitie met zestig tot tachtig deelnemers.

Reichart is de algemeen directeur van A22 Sports Management, dat sinds oktober is verbonden aan de oprichting van de Super League. A22 raadpleegde in de afgelopen maanden bijna vijftig Europese clubs.

De indeling van de Super League moet volgens Reichart gebaseerd zijn op sportieve prestaties van de clubs in hun nationale competitie. Van vaste Super League-deelnemers is dus geen sprake. Clubs zouden in verschillende divisies terechtkomen en minstens veertien Super League-wedstrijden per seizoen spelen. Inkomsten moeten daarbij eerlijker worden verdeeld.

"De fundamenten van het Europese voetbal dreigen ineen te storten. Het is tijd voor verandering. De clubs dragen het ondernemersrisico in het voetbal", zegt Reichart. "Maar als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, moeten die clubs vaak vanaf de zijlijn toekijken, terwijl ze het sportieve en financiële fundament om hen heen zien afbrokkelen."

Bernd Reichart is sinds oktober baas van de Europese Super League. Foto: Getty Images

'We zullen de gesprekken voortzetten'

Volgens Reichart heeft navraag bij de bijna vijftig clubs geleerd dat ze het moeilijk vinden om zich te verzetten tegen de FIFA en de UEFA. De bonden dreigden in de afgelopen jaren bijvoorbeeld om clubs te straffen voor een overstap naar de Super League.

"Onze dialoog was open, eerlijk en constructief. De gesprekken resulteerden in duidelijke ideeën over welke veranderingen nodig zijn en hoe die doorgevoerd kunnen worden", zegt Reichart. "Er is veel te doen. We zullen de gesprekken voortzetten."

Een onafhankelijke adviseur schreef in december aan het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de FIFA en UEFA potentiële Super League-deelnemers mogen straffen. Het is een niet-bindend advies; een definitieve uitspraak volgt in mei.