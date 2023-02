Fortuna Sittard speelt met Giro555 op shirt, minuut stilte bij alle Eredivisie-duels

Fortuna Sittard speelt zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen met Giro555 op het shirt. De Turks getinte club wil daarmee extra geld inzamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Bij alle Eredivisie-duels wordt bovendien een minuut stilte gehouden.

Fortuna Sittard heeft met Isitan Gün een Turkse voorzitter. Daarnaast is aanvoerder Burak Yilmaz, die in 77 interlands 31 keer scoorde, een grootheid in zijn land. Ook Dogan Erdogan en de in Zaandam geboren Oguzhan Özyakup hebben een Turks paspoort.