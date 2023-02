Feyenoord ontsnapt in spektakelstuk: 'Ik dacht: dit gaat 'm niet meer worden'

Trainer Arne Slot had zich woensdag al neergelegd bij uitschakeling van Feyenoord in de KNVB-beker. NEC leek de Rotterdammers in de achtste finales te verslaan, maar na een sensationele slotfase vond Feyenoord alsnog een manier om de kwartfinales te bereiken.

"Ik heb liever dat we wat minder vaak schieten en wat grotere kansen creëren. We moeten er erg veel moeite voor doen. In het half uur van de verlenging zag je ook dat de vermoeidheid een rol begon te spelen bij ons. Het is natuurlijk niet ideaal dat deze wedstrijd 120 minuten duurde, zeker gezien de blessures die we hebben. Daarom is het in mentaal opzicht natuurlijk wel heel lekker dat we hebben gewonnen en door zijn."