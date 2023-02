PSV'ers balen ervan dat 'reuze-uitslag' uitbleef in bekerduel met FC Emmen

Trainer Ruud van Nistelrooij en aanvoerder Luuk de Jong van PSV balen ervan dat FC Emmen woensdag in de achtste finales van het bekertoernooi 'slechts' met 3-1 werd verslagen. Ze hadden graag een grotere uitslag gezien.

PSV leidde al na een kwartier met 2-0 en drukte vervolgens niet door tegen het kansloze Emmen. Na een slecht begin van de tweede helft kwamen de bezoekers zelfs terug tot 2-1, waarna De Jong voor de beslissing zorgde.

"Het leek even een reuze-uitslag te gaan worden. De eerste helft hadden we volledig onder controle. Na de 2-0 hadden we ook de 3-0 moeten maken. Emmen is één keer over de middenlijn geweest", zei Van Nistelrooij tegen ESPN.

"Maar we kwamen na rust als een drama uit de kleedkamer. We spraken af dat we het tempo hoog moesten houden en in positie moesten blijven spelen. Het tegenovergestelde gebeurde. Het werd te makkelijk opgepakt."

Mark Diemers maakte het met een prachtige uithaal nog even spannend in Eindhoven. Foto: ANP

'Het heeft te maken met instelling'

PSV schrok wakker door een schitterend doelpunt van FC Emmen-middenvelder Mark Diemers. "Toen was er wél weer de scherpte om de 3-1 te maken", zei Van Nistelrooij. "Maar het was wel zonde dat we zo speelden."

Aanvoerder De Jong, die zijn eerste doelpunt sinds 6 november maakte, sprak woorden van gelijke strekking. Ook hij vond het verval van PSV na de sterke start onbegrijpelijk. "Vooral in de eerste helft speelden we goed en hadden we moeten doordrukken. In de tweede helft begonnen we heel slap", vertelde de spits. "Dat heeft te maken met instelling. Je moet zorgen dat je scherp bent."

PSV is samen met Feyenoord, FC Utrecht, sc Heerenveen, De Graafschap en Spakenburg zeker van een plek in de kwartfinales. Donderdagavond zijn FC Twente-Ajax en ADO Den Haag-Go Ahead Eagles de laatste affiches in de achtste finales.