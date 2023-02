Record aan reddingen voor NEC'er Branderhorst in De Kuip: 'Dit is echt bijzonder'

Hoewel Mattijs Branderhorst woensdagavond met NEC na penalty's ten onder ging tegen Feyenoord in het bekertoernooi, stapte hij toch trots van het veld in De Kuip. De keeper van de Nijmegenaren verrichtte een recordaantal reddingen.

Branderhorst, die bij NEC normaal gesproken Jasper Cillessen voor zich heeft, pakte liefst 23 van de 27 ballen die op doel gingen. Zo'n hoog aantal werd niet geregistreerd sinds statistiekenbureau Opta dat in 2011 ging bijhouden.

"Het was een topwedstrijd, een heerlijke wedstrijd. Alles zat erin. Ik zat er zelf ook lekker in en dacht: deze kunnen we niet verliezen", zei Branderhorst tegen ESPN na spektakelstuk, waarin het na verlenging 4-4 stond.

NEC gaf in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een 0-2-voorsprong weg en kwam in de verlenging zowel op voorsprong (2-3) als op achterstand (4-3). In de penaltyserie miste alleen Ilias Bronkhorst.

"Ik dacht: laat die penaltyserie maar komen. Dat was de kers op de taart geweest", zei Branderhorst. "Het heeft helaas niet zo mogen zijn, maar ik sta hier toch als een trots man."

Mattijs Branderhorst kon zich in de strafschoppenreeks niet onderscheiden. Foto: Getty Images

'Dit is heel bijzonder'

De 29-jarige Branderhorst kreeg op het veld van alle kanten lof; óók van het Feyenoord-publiek. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü was eveneens onder de indruk van het aantal reddingen van de NEC-keeper.

"Ik heb het ook tegen hem gezegd. Hij keepte fantastisch. Zoveel reddingen is echt heel bijzonder", aldus Kökçü, die sprak van een "rare wedstrijd" in De Kuip, waarin Feyenoord legio kansen kreeg.

"We hebben vijftig keer op doel geschoten, maar er ging bijna niks in. NEC kwam af en toe op onze helft en dan was het meteen raak. We zullen daar wel aandacht aan moeten besteden."

Ook NEC-trainer Rogier Meijer complimenteerde Branderhorst. "Het was ongelooflijk hoe hij keepte. Hij was fantastisch. Een gewonnen penaltyreeks was de bekroning geweest, maar dat blijft toch altijd een loterij."