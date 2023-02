Feyenoord na spektakelstuk en penalty's tegen NEC verder in KNVB-beker

Feyenoord heeft woensdag met bijzonder veel moeite de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Rotterdammers versloegen NEC in een spektakelstuk via penalty's, nadat de wedstrijd in De Kuip na verlenging in 4-4 was geëindigd.

Calvin Verdonk opende na ruim een half uur de score voor NEC. Vlak voor rust verdubbelde Pedro Marques de voorsprong, waardoor de Nijmegenaren op weg leken naar een bekerstunt.

Feyenoord stuitte in de tweede helft regelmatig op de uitblinkende NEC-keeper Mattijs Branderhorst en moest vrezen voor uitschakeling. Maar in de slotfase dwong de ploeg van coach Arne Slot toch nog een verlenging af.

Eerst benutte Orkun Kökçü een penalty en moest NEC met tien man verder door een rode kaart voor Philippe Sandler. In blessuretijd zorgde Igor Paixão voor de 2-2.

In die verlenging kwam Feyenoord ondanks de overtalsituatie opnieuw op achterstand, door een goal van Jordy Bruijn. Santiago Giménez maakte al snel gelijk, waarna Javairô Dilrosun de thuisploeg met een prachtgoal naar de winst leek te schieten.

Een minuut later maakte Bruijn weer gelijk, waarna een penaltyreeks de beslissing moest brengen. Daarin bleek Feyenoord met 5-3 de sterkste. Zaterdagavond hoort de koploper in de Eredivisie wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de KNVB-beker.

Igor Paixão na het benutten van de beslissende penalty. Foto: Pro Shots

Feyenoord bij rust met 0-2 achter

Na een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Turkije en Syrië trok Feyenoord in de openingsfase het initiatief naar zich toe, maar tot grote kansen leidde dat niet. Aan de andere kant was het in de 33e minuut wel raak via Verdonk, die raak schoot na een fraaie assist van Oussama Tannane.

Op slag van rust zorgde Marques uit een klutssituatie voor de 0-2, waardoor het een lastige avond werd voor Feyenoord. De ploeg van Slot creëerde in de tweede helft weliswaar flink wat kansen, maar uitblinker Branderhorst hield zijn ploeg op de been. De NEC-doelman verrichtte over de hele wedstrijd maar liefst 23 reddingen.

Feyenoord leek op weg naar uitschakeling, maar in de negentigste minuut kreeg de thuisploeg een penalty na hands van Sandler. De NEC'er kreeg rood, waarna Kökçü het buitenkansje benutte. Twee minuten later bracht Paixão De Kuip in extase door de 2-2 binnen te koppen en een verlenging af te dwingen.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü met de Turkse vlag. Foto: Pro Shots

Dilrosun maakt prachtgoal in verlenging

In de verlenging kwam NEC ondanks een man minder verrassend op voorsprong via Bruijn, die afrondde uit een counter. Feyenoord raakte niet van slag en maakte twee minuten later de 2-2 via Giménez, die raak kopte uit een voorzet van Dilrosun.

Diezelfde Dilrosun leek de Rotterdammers in de 116e minuut met een prachtgoal naar de winst te schieten. De aanvaller plaatste de bal schitterend in de linkerbovenhoek. Maar even later sleepte NEC er via opnieuw een goal van Bruijn alsnog een penaltyreeks uit.