Feyenoord in spektakelstuk tegen NEC via penalty's verder in KNVB-beker

Feyenoord heeft woensdag met bijzonder veel moeite de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Rotterdammers versloegen NEC in een spektakelstuk via penalty's, nadat de wedstrijd in De Kuip na verlenging in 4-4 was geëindigd.

Calvin Verdonk opende na ruim een half uur de score voor NEC. Vlak voor rust verdubbelde Pedro Marques de voorsprong, waardoor de Nijmegenaren op weg leken naar een verrassing.

Feyenoord miste in de tweede helft de nodige kansen en moest vrezen voor uitschakeling, maar in de slotfase dwong de ploeg van coach Arne Slot toch nog een verlenging af. Eerst benutte Orkun Kökçü een penalty en moest NEC met tien man verder door een rode kaart voor Philippe Sandler. Vervolgens zorgde Igor Paixão voor de 2-2.

In de verlenging kwam Feyenoord ondanks de overtalsituatie door een goal van Jordy Bruijn opnieuw op achterstand. Santiago Giménez maakte al snel gelijk, waarna Javairô Dilrosun de thuisploeg met een prachtgoal naar de winst leek te schieten.