Treffer van 50 meter leidt zege Dortmund in, PSG onderuit in Franse beker

Borussia Dortmund heeft woensdag de kwartfinales van de DFB-Pokal bereikt. De ploeg van coach Edin Terzic won mede dankzij een doelpunt van 50 meter van Emre Can met 1-2 bij VfL Bochum. In de Coupe de France verloor Paris Saint-Germain bij Olympique Marseille: 2-1.

Can maakte de opmerkelijke treffer op slag van rust. De Duitse middenvelder kreeg de bal ter hoogte van de middenlijn in de voeten gespeeld door Bochum-keeper Manuel Riemann, die ver uit zijn doel was gekomen. Can aarzelde niet en schoot de bal vanaf zo'n 50 meter in het lege doel.