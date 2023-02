United van Ten Hag lijdt mede door Summerville puntenverlies tegen Leeds

Een veerkrachtig Manchester United heeft woensdagavond ondanks een 0-2-achterstand nog een punt overgehouden aan het Premier League-duel met Leeds United: 2-2. Bij de bezoekers speelden Pascal Struijk en Crysencio Summerville een belangrijke rol.

Bij het maken van zijn opstelling had Manchester United-manager Erik ten Hag een puzzel te leggen, aangezien de geschorste Casemiro en de geblesseerde Antony en Christian Eriksen tot de afwezigen behoorden. Wout Weghorst behield zijn basisplaats en vormde met Leeds United-verdediger Struijk het Nederlandse duo aan de aftrap op Old Trafford.

Struijk had een groot aandeel in de razendsnelle openingstreffer van Leeds door Bruno Fernandes de bal te ontfutselen. Na een mooie aanval verraste Wilfried Gnonto doelman David de Gea in de korte hoek: 0-1, na 55 seconden.

Het kostte Manchester United veel tijd om zich in de wedstrijd te knokken, maar uiteindelijk ontstonden er mogelijkheden. De grootste was voor Alejandro Garnacho, die zijn schot van de lijn zag worden gekeerd door oud-Ajacied Maximilian Wöber.

Struijk was op dat moment al gewisseld nadat hij een schot van Marcus Rashford tegen zijn hoofd had gekregen. Ook ex-Feyenoorder Luis Sinisterra moest zich noodgedwongen laten vervangen. De Colombiaan maakte wegens een blessure al na acht minuten plaats voor Summerville.

Summerville 'lokt' eigen doelpunt Varane uit

Summerville was in de eerste helft al opgevallen met enkele acties en kort na rust leidde de ex-speler van Feyenoord, FC Dordrecht en ADO Den Haag de 0-2 in. Via Raphaël Varane belandde de inzet van de aanvaller in het doel. De Leeds-treffer ging als eigen goal van de Fransman de boeken in.

Ten Hag, die kort na de 0-2 besloot Weghorst te wisselen, zag zijn team na 62 minuten de marge verkleinen. Rashford kopte knap raak op aangeven van Diogo Dalot.

De herboren thuisploeg zette Leeds United daarna vast op eigen helft en via Jadon Sancho, die na ruim drie maanden zijn Premier League-rentree beleefde, werd het 2-2. De ex-speler van Borussia Dortmund passeerde van dichtbij doelman Illan Meslier.

Manchester United op Champions League-koers

Leeds United moest in de slotfase vol in het defensief, maar de winnende 3-2 bleef uit, diverse pogingen van de thuisploeg ten spijt. Bij 'The Red Devils' viel Tyrell Malacia na 82 minuten nog in.

Manchester United bezet de derde plaats, met net zoveel verliespunten als nummer vier Newcastle United. De top vier in de Premier League plaatst zich voor de Champions League. Leeds United is de nummer zestien en staat één punt boven de degradatiezone.

