Amateurs Spakenburg schakelen Katwijk na penalty's uit in achtste finales beker

Amateurclub SV Spakenburg heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De Tweededivisionist klopte competitiegenoot VV Katwijk na strafschoppen. De reguliere speeltijd eindigde in 1-1.

Spakenburg kwam tien minuten voor rust op voorsprong op Sportpark De Westmaat door een goal van Floris van der Linden, die zijn vierde doelpunt in het bekertoernooi noteerde. Killian van Mil maakte in de zestigste minuut gelijk.

Nadat er in de verlenging niet werd gescoord, raakte Rick van der Meer in de penaltyserie namens Katwijk de paal. Robin Schulte zag zijn penalty gestopt worden door Spakenburg-keeper Alessandro Damen.

Spakenburg had in de vorige ronde ook al voor een stunt gezorgd door FC Groningen te verslaan. De ploeg uit het vissersdorp was in de Euroborg met 2-3 te sterk voor de 'Trots van het Noorden'.