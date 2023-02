Geplaagd Real dankzij ruime zege voor vijfde keer naar finale WK voor clubs

Real Madrid heeft zich woensdag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat geplaatst voor de finale van het WK voor clubs. De Champions League-winnaar was in de halve eindstrijd met 4-1 te sterk voor Al Ahly uit Egypte.

Vinícius Júnior opende enkele minuten voor rust de score voor Real. De Braziliaan wipte de bal over doelman Mohamed El Shenawy heen. Kort na rust verdubbelde Federico Valverde de voorsprong. De Uruguayaan benutte een rebound nadat El Shenawy een schot van Rodrygo had gekeerd.

Real leek op weg naar een eenvoudige zege, maar halverwege de tweede helft kwam Al Ahly terug in de wedstrijd. Ali Maaloul benutte een penalty na een overtreding van Eduardo Camavinga.

In de slotfase kreeg Luka Modric de uitgelezen kans om de wedstrijd te beslissen, maar de Kroaat van Real schoot vanaf 11 meter op de paal. Rodrygo zorgde in blessuretijd alsnog voor de genadeklap voor Al Ahly. In de 98e minuut maakte de net ingevallen Sergio Arribas er nog 4-1 van.

Real miste maar liefst zeven spelers tegen Al Ahly. Trainer Carlo Ancelotti kon door blessures geen beroep doen op Thibaut Courtois, Karim Benzema, Eden Hazard, Éder Militão, Lucas Vázquez, Marco Asensio en Ferland Mendy.

Luka Modric miste in de slotfase een penalty voor Real Madrid. Foto: Reuters

Real treft verrassend Al Hilal in finale

In de finale neemt Real het zaterdag op tegen Al Hilal. De ploeg uit Saoedi-Arabië zorgde dinsdag voor een daverende verrassing door het Braziliaanse Flamengo met 3-2 te verslaan. De Saoedische WK-held Salem Al Dawsari scoorde twee keer in die wedstrijd.

Courtois zal ook in de eindstrijd niet inzetbaar zijn bij Real. Benzema en Militão kunnen dan waarschijnlijk wel weer in actie komen.