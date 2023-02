PSV wint nu wél van FC Emmen en plaatst zich voor kwartfinales bekertoernooi

Delen via E-mail

PSV heeft zich woensdag zonder al te veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in het Philips Stadion met 3-1 te sterk voor FC Emmen, dat twee weken geleden in de Eredivisie nog won van PSV.

De wedstrijd in Eindhoven toonde weinig gelijkenissen met de verrassende winst van Emmen eind vorige maand. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij ging toen nog met 1-0 onderuit.

In de slotfase maakte Olivier Boscagli zijn rentree bij PSV. De verdediger liep in april vorig jaar een zware knieblessure op en stond tien maanden aan de kant.

Naast PSV-FC Emmen staan er woensdagavond nog twee achtste finales op het programma. SV Spakenburg is om 20.00 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen VV Katwijk en om 21.00 uur neemt Feyenoord het in De Kuip op tegen NEC.

Daar waar PSV twee weken geleden ondanks een legio aan kansen niet tot scoren kon komen, was het woensdag bij de eerste mogelijkheid direct raak. Een vrije trap van Joey Veerman belandde op het hoofd van Branthwaite, die daarmee de score opende.

De twintigjarige Branthwaite, die deze zomer op huurbasis overkwam van Everton, hoefde niet lang op zijn tweede doelpunt te wachten. De verdediger haalde zeven minuten later van afstand uit en zag zijn van richting veranderde inzet achter Emmen-doelman Mickey van der Hart belanden.

Een kwart wedstrijd had PSV het lastig met Emmen. Die fase werd kort na rust op spectaculaire wijze ingeluid door Diemers. De aanvallende middenvelder schoot via de onderkant van de lat raak nadat hij vanaf de rechterflank naar binnen was gekapt.