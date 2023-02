Slot gunt Taabouni eerste basisplek bij flink gewijzigd Feyenoord tegen NEC

Delen via E-mail

Mohamed Taabouni staat woensdagavond voor het eerst in de basis bij Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft daarnaast ten opzichte van het Eredivisie-duel met PSV (2-2) nog vier wijzigingen doorgevoerd voor de thuiswedstrijd tegen NEC in de achtste finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

Quilindschy Hartman is hersteld van griep en verschijnt anders dan zondag eveneens aan de aftrap. Daardoor moet Marcos López plaatsnemen op de bank. Taabouni speelt in plaats van Quinten Timber.

Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi worden door Slot beloond voor hun goede invalbeurten tegen PSV en staan ook in de basiself. Die keuze gaat ten koste van de plekken van Javairô Dilrosun en Igor Paixão. Danilo neemt in de aanval de plaats van Santiago Giménez in.